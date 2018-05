Kostenfalle Eigenheim

Anfangs klingt es immer klasse: ein Eigenheim zum Schnäppchenpreis. Jeder kann unkompliziert, schnell und günstig Bauherr werden – mit einem Fertighaus aus dem Katalog. Keine Frage: Fertig- und Massivhäuser sind im Trend. Ein zweistelliger Milliardenmarkt ist entstanden, mit jährlich über 170.000 verkauften Neubauten alleine in Deutschland. Das Versprechen der Fertig- und Massivhausbranche: das günstige und schlüsselfertige Eigenheim in super kurzer Bauzeit. Doch bereits in den Prospekten schlummern Gefahren: Denn weder „schlüsselfertig“ noch „Festpreis“ sind gesetzlich definierte Begriffe.