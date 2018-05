Schlummernde Gefahr

Kampfmittelräumer ist in diesen Tagen ein krisenfester Job. Im deutschen Boden und in Nord- beziehungsweise Ostsee liegen noch tausende hochexplosive Blindgänger - das Erbe zweier Weltkriege. Statistisch gesehen wird mehrmals täglich in Deutschland eine Bombe entschärft. Immer wieder werden kleine und große Blindgänger auf Baustellen oder beim Pflügen im Feld gefunden oder frei gewaschen nach starken Regenfällen. Was kaum bekannt ist, von Experten allerdings bestätigt wird: Die nicht detonierten Bomben werden immer mehr zum Risiko, weil die Gefahr der Selbstzündung täglich zunimmt.