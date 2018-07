Sonne, Wind und Wut

Die Recherchen von Solveig Frick und Sonja Jürschik zeigen: Vieles, was in der Aufbruchsstimmung der Energiewende begonnen wurde, wird heute torpediert. "Das, was gerade passiert, hat eigentlich ganz wenig mit der Energiewende zu tun. Eine Energiewende, wie wir sie wollen: mit regenerativen Energien", beklagt Renate Rüppel von der Bürgerinitiative "Stromautobahn" in Franken. Seit Jahren engagiert sie sich für die Reform. Die von ihr mitbegründete Genossenschaft investiert in Windräder. Sie befürchtet, dass die riesigen Stromtrassen vor ihrer Haustür statt für Wind ausgerechnet für Braunkohlestrom genutzt werden. Die großen Energiekonzerne haben lange Zeit weiter auf fossile Energiequellen gesetzt, statt frühzeitig in Erneuerbare Energien zu investieren. Am Rande des Hambacher Forstes erleben die "ZDFzoom"-Reporterinnen, wie Bäume für den Braunkohle-Tagebau abgeholzt werden. Dirk Jansen, Geologe und Mitglied des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), hält das für paradox: "Alle reden von der Energiewende. Doch hier wird weiter Braunkohle - der Klimakiller Nummer eins - abgebaggert, das passt nicht zusammen." Der sogenannte "Kohlekompromiss" ermöglicht es den großen Energiekonzernen, einen großen Teil ihrer Kohlekraftwerke weiter zu betreiben. Statt der ursprünglich vorgesehenen Klimaabgabe erhalten sie nun für die Stilllegung einiger Braunkohlekraftwerke eine Vergütung von rund 1,6 Milliarden Euro. Diese Kraftwerke sollen als "flexible Reserve" dienen, so rechtfertigt die Politik den Kompromiss. Ist Sigmar Gabriel vor den Energiekonzernen eingeknickt? Die Autorinnen der Dokumentation konfrontieren den Wirtschaftsminister mit dieser Frage. Bürgergenossenschaften, die die dezentrale Energiewende vorangetrieben haben, klagen, dass ihnen das Überleben durch die geplante Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG, schwer gemacht wird. So sollen demnächst Windkraftprojekte nur noch per Ausschreibung vergeben werden. Doch das finanzielle Risiko ist zu hoch, als dass Energiegenossenschaften das stemmen könnten. Geplatzte Träume und Lobbyismus, Idealismus und Profitinteressen - das sind die Themen, denen die Reporterinnen bei ihrer Recherche begegnen.