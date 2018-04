Teure Tropfen

Die Wasserversorger argumentieren: Das liege an den regionalen, geographischen Besonderheiten und nötigen Investitionen ins Rohrnetz. Aber beide Erklärungen lassen Kritiker wie Verbraucherschützer und Kartellamtswächter nicht gelten. Sie sagen: Nicht selten zocken die Wasserversorger über die Entgelte schlicht ab, eine derartige Preisspanne sei nicht zu rechtfertigen.





6200 Wasserversorger gibt es in der Bundesrepublik und die machen sich noch nicht einmal Konkurrenz. Sie agieren, regional aufgeteilt, nebeneinanderher. Es ist vielleicht das letzte echte Monopol in Deutschland: Die Trinkwasserversorgung. Die Branche setzt gut zehn Milliarden Euro jährlich um. Die Kunden können nicht weglaufen, die Versorgungsunternehmen legen die Preise einfach fest und entziehen sich der Kontrolle.