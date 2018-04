Umfrage zu Wellness und Körperkontakt

Eine Frage des Alters:

An unserer Umfrage nahmen Personen im Alter von 12 bis 85 Jahren teil. Personen jeden Alters empfinden Massagen grundsätzlich als angenehm. Alle erwarten und genießen die daraus resultierende Entspannung und gesteigertes Wohlbefinden.

Auch die Häufigkeit, mit der Berührung im Alltag vermisst wird bzw. es an Berührung mangelt, ist in allen Altersgruppen gleich. Ausnahme von der Regel bilden die ältesten Teilnehmer: In der Gruppe der 70-85 jährigen gaben 32% der Beteiligten an, häufig körperliche Berührung zu vermissen – doppelt so viele Personen wie in den jüngeren Gruppen.

Vermissen Sie körperliche Berührung?

Personen, die häufig Berührung vermissen, werden in Ihrem Alltag seltener umarmt oder geknuddelt und haben dadurch offenbar häufiger das Bedürfnis nach Wellness-Anwendungen.