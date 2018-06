Am Puls Deutschlands – #wasfuermichdeutschist

ZDF-Reporter Jochen Breyer Quelle: Imago / Müller-Stauffenberg

Viele Zuschauer fanden es „typisch deutsch“, überhaupt über diese Frage zu diskutieren. Aber: Warum fällt es so schwer, konkret zu bestimmen, was deutsch ist? Warum fällt es so leicht, über das zu sprechen, was uns trennt, aber so schwer, das Verbindende zu benennen? Für Autor Peter Siebenmorgen liegt allem ein verkrampftes Verhältnis zum Deutsch-Sein zugrunde: „Einfach, weil mit diesem Begriff so viel an schlechter Geschichte mitschwingt, dass man sich eigentlich fast nur die Finger verbrennen kann, wenn man sich auf ihn bezieht.“ Trotzdem sei eine Debatte notwendig, meint auch der Politologe Yascha Mounk, der den Nationalismus als „halbwildes Tier“ sieht: Es mache mehr Sinn, „es zu bändigen, als es sich selbst zu überlassen.“