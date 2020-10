ZDFzoom - Donald Trumps Kampf um die Macht

Sie kämpfen mit harten Bandagen. Ihr Ziel: dafür zu sorgen, dass möglichst viele potenzielle Wähler der Demokraten ihre Stimme nicht abgeben oder nicht abgeben können. Dazu gehört die oft dramatische Reduzierung der Wahllokale in vornehmlich "schwarzen" Vierteln, Hunderttausende Wähler werden aus fadenscheinigen Gründen aus den Wahllisten gestrichen und die Briefwahl extrem restriktiv gehandhabt. Mit Desinformations-Kampagnen sollen die "Black and Brown communities" verunsichert werden, zur Wahl zu gehen.



Johannes Hano deckt für "ZDFzoom" die Methoden auf, mit denen der Wahlausgang beeinflusst werden soll und mit denen der demokratische Prozess in dem Land, das sich als "Leuchtturm der Demokratie" sieht, ausgehebelt wird.