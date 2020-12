ZDFzoom: Am Puls Deutschlands - Der Querdenker-Effekt - Kann uns Corona spalten?

ZDF-Reporter Jochen Breyer ist wieder "Am Puls Deutschlands", will herausfinden: Wer ist da überhaupt auf der Straße und warum? Sind das Verschwörungstheoretiker, Esoteriker, Rechte, oder wird der Protest nicht immer stärker auch aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft getragen – vereint vom Gefühl, dass "die Medien" einseitig berichten und sie – ähnlich wie damals bei Pegida – in die rechte Ecke stellen? Und wie blicken die, die ganz unmittelbar und existenziell von Corona betroffen sind, auf die Proteste der "Querdenker"?



Zum vierten Mal im Jahr 2020 fühlt Jochen Breyer der Nation den Puls. Wie alle Dokumentationen der Reihe "Am Puls Deutschlands" haben Breyer und sein Team auch über die Social-Media-Kanäle des ZDF zum Dialog aufgerufen: Unter #wieunscoronaspaltet wollten sie mehr erfahren über das, was Corona und Corona-Proteste mit unserem Land, mit unserer Gesellschaft machen.



