ZDFzoom: Am Puls Deutschlands - #wasmichimostenstoert

Was müsste im Osten Deutschlands anders laufen? Was stört die Menschen, was wünschen sie sich von der Politik? Das will Jochen Breyer vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen wissen.

Sendetermin: Im TV-Programm: ZDF, 14.08.2019, 22:45 - 23:15 Datum: 14.08.2019 Verfügbarkeit: