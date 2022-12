Ampel im Ausnahmezustand

Alle drei Ampelparteien sind gezwungen, jahrzehntelange Grundüberzeugungen über Bord zu werfen. Der grüne Wirtschaftsminister muss organisieren, dass Atomkraftwerke länger laufen und Flüssigerdgas an der Küste anlanden kann. Der FDP-Finanzminister nimmt Rekordschulden auf und sucht immer neue Milliarden für Entlastungspakete. Der SPD-Bundeskanzler will die Bundeswehr enorm aufrüsten, der Parteivorsitzende Klingbeil sieht Deutschland als "Führungsmacht", und die SPD kann sich kaum eingestehen, dass die eigene Politik gegenüber Russland gescheitert ist.



Statt Beschäftigung mit der Zukunft muss sich die Ampelkoalition tagtäglich mit Putins Krieg und den Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft auseinandersetzen. Soll Deutschland der Ukraine schwere Waffen liefern? Wie lässt sich die verhängnisvolle Abhängigkeit von russischem Öl und Gas lösen? Was tun gegen Inflation, explodierende Energiepreise und die Fliehkräfte in einer Gesellschaft, die sich auf härtere Zeiten einstellen muss? In den Schatten der Aufmerksamkeit gerät dabei eines der Hauptanliegen der Regierung: der Klimawandel.



Durch dieses atemlose, anstrengende und beispiellose erste Regierungsjahr begleiten die Autoren Bernd Benthin und Lars Seefeldt entscheidende Akteure der Ampelparteien. Die Dokumentation zeigt, wie der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck händeringend nach Auswegen aus der Energie-Unsicherheit und den Preisexplosionen sucht. Wie der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil für seine Idee von der Führungsmacht Deutschland harte Kritik aus den eigenen Reihen erntet. Wie Grüne und FDP sich monatelang beim Thema Atomkraft verhaken und wie der Ampelvorsatz eines neuen Politikstils dabei zum Teil auf der Strecke bleibt. Auch Kritikerinnen und Kritiker in den Reihen der Ampel und aus der Opposition kommen zu Wort. Regieren im Ausnahmezustand – ein Jahr Ampel aus nächster Nähe.



