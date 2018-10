ZDFzoom: Bei Anruf Abzocke - Betrug aus dem Callcenter

Doch hinter dem vermeintlichen Angebot stecken häufig teure Verträge, die der Kunde nur sehr schwer kündigen kann.



Besonders perfide: Die Täter geben sich am Telefon als Kripobeamte oder Staatsanwälte aus, zocken ihre Opfer oft sogar mehrfach ab. Mit ihrer Masche verdienen sie Millionen. Abgewickelt wird das Geschäft über Callcenter, die meist im Ausland wie in der Türkei, Nordafrika, Osteuropa oder Indien liegen.



Dort haben sich dubiose Anbieter niedergelassen und auf derartige Betrügereien spezialisiert. Sie beschäftigen zum Teil perfekt Deutsch sprechende "Mitarbeiter", oft sogar im Schichtsystem. Die Betrüger nutzen modernste Technik, die eine Strafverfolgung erschweren: Bei den Anrufen aus dem Ausland erscheinen in den Telefondisplays der Opfer meist deutsche Telefonnummern. Häufig sogar von real existierenden Polizeibehörden oder anderen Institutionen, denen die Opfer vertrauen. Eine Strafverfolgung haben die Kriminellen dabei kaum zu befürchten. Denn: Staatenübergreifende Ermittlungen sind nur schwer zu realisieren. Selbst in Deutschland gibt es kaum Spezialisten bei Polizei und Staatsanwaltschaften für diese Delikte.



"ZDFzoom"-Reporter Andreas Baum und Fabian Schmidt zeigen, mit welchen Tricks die Täter arbeiten, lassen sich von Szene-Insidern Einblick in die verborgene Welt krimineller Callcenter geben. Ehemalige Telefon-Betrüger und Ex-Mitarbeiter unseriöser Callcenter packen vor der Kamera aus, erklären, mit welchen Tricks sie ihre Opfer abgezockt haben. Verbraucherschützer, Juristen und Polizei geben Tipps, wie man sich vor der miesen Masche Telefonabzocke schützen kann.



