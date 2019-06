Das Ende der Volksparteien?

Unbestritten ist: SPD und CDU haben Schwierigkeiten. Symptomatisch die Reaktion auf den Youtuber Rezo, dessen „CDU-Zerstörungsvideo“ über 12 Millionen Aufrufe hat. Es wird klar: Die großen Parteien haben ein Vermittlungsproblem. Und das geht weit über Rezo hinaus. SPD und Union sind drauf und dran, eine ganze Generation junger Menschen zu verlieren. Die Kritik an der SPD-Parteivorsitzenden Andrea Nahles nach der Wahl war so heftig, dass sie von allen Ämtern zurücktritt. Und auch Annegret Kramp-Karrenbauer steht unter Druck – nach nicht einmal sechs Monaten als Parteichefin. Sind die großen Volksparteien CDU und SPD tatsächlich am Ende? Wie groß ist die Entfremdung zwischen den Jungen und den Regierenden? Setzen CDU und SPD auf die falschen Themen? Geben sie die falschen Antworten? Und haben beide Volksparteien das falsche Führungspersonal?