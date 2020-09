ZDFzoom: Datenkrake Amazon

"ZDFzoom" beleuchtet die Datenerfassungsvorgänge von Amazon und die Art und Weise, wie Kunden, Mitarbeiter und die Bevölkerung angesprochen werden, damit das Unternehmen praktisch jeden Teil unseres Lebens erreichen kann. Ehemalige hochrangige Insider beschreiben die riesige Datensammlung durch Amazon, die es dem Unternehmen ermöglicht, das, was es über uns weiß, zu nutzen.



Weitere Insider schildern "ZDFzoom"-Autor Matthew Hill, wie das "Forschungsteam für Kundenverhalten" von Amazon eingerichtet wurde, um Verbraucher in mikroskopischen Details zu durchleuchten und "Daten-Voodoo-Puppen" für alle zu erstellen, die jemals auf der Website eingekauft haben. Und auch die Sprachassistentin "Alexa" spielt für den Datenkraken Amazon eine immer größere Rolle, ebenso wie Kooperationen bei neuen technischen Geräten mit beispielsweise der Polizei in Großbritannien.



Mehr unter www.zoom.zdf.de