ZDFzoom: Der europäische Patient

Die ZDF-Korrespondenten in Brüssel, Anne Gellinek und Stefan Leifert, reisen durch Europa und sprechen mit denjenigen, die die Idee eines vereinten Europa seit Jahrzehnten am Leben halten: mit den Bauern, den Unternehmern, den Lehrern, den Flüchtlingshelfern, den Lkw-Fahrern, den Bürgermeistern und den Ärzten.



Ausgerechnet jetzt, wo Europa am Scheideweg ist, hat Deutschland für ein halbes Jahr die Ratspräsidentschaft übernommen. Deutschland ist das größte, das einflussreichste Land der EU. Für Angela Merkel ist es die zweite Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft nach 2007, und wieder ist die deutsche Kanzlerin als Krisenmanagerin gefordert. Denn die EU ist zerstritten wie lange nicht mehr, und die Corona-Krise stürzt die Staatengemeinschaft in eine schwere Rezession. Die geplante Ausgestaltung eines beispiellosen Krisenprogramms von bis zu 750 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der Wirtschaft ist nur eine von vielen Herausforderungen, die bevorstehen.



Mehr unter www.zoom.zdf.de