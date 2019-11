ZDFzoom: Der gläserne Patient - Daten in Gefahr?

Die ZDFzoom-Dokumentation geht der Frage nach, welche Auswirkungen die rasante Digitalisierung im Gesundheitswesen auf Patienten und Ärzte hat. Reporterin Julia Lösch begibt sich auf Spurensuche: Im Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin lernt sie die Zukunft kennen: Dort begrüßt Roboter "Double" frisch gebackene Mütter und ihre Neugeborenen, auf dem Bildschirm ist die zugeschaltete Chefärztin zu sehen. Geht es nach der Digitalisierungsstrategie des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, ist das die Zukunft. Doch der Preis dafür ist hoch.



Es ist der 14. Juli 2019. Um 6:30 Uhr klingelt das Telefon von Hans-Peter Blug, IT-Leiter der Klinikgruppe des Deutschen Roten Kreuz Südwest: Es gab einen Hackerangriff. Alle Daten wurden verschlüsselt, nichts funktioniert mehr, der Betrieb stockt. An die Datenbanken mit Patientendaten seien die Angreifer nicht gekommen, doch 100 prozentige Sicherheit gäbe es keine: "Wir können es nicht ausschließen", so Hans-Peter Blug. Es sind längst nicht nur Kliniken, die angegriffen werden, auch Arztpraxen und Apps sind betroffen. Erst im September 2019 wurde eine weitere Datenpanne öffentlich: Millionen von sensiblen Patientendaten, wie etwa Brustkrebsscreenings oder Röntgenaufnahmen, waren auf ungesicherten Internetservern zugänglich.



Die Politik aber treibt die digitale Vernetzung mit Hochdruck voran, Gesundheitsminister Spahn plant Sanktionen für Artzpraxen die sich nicht an die Server der Telemedizin, kurz TI, anschließen lassen. Doch Sicherheitsexperten wie Jens Ernst warnen vor Sicherheitsmängeln bei der Installation sowie der technischen Umsetzung der TI. "Die Daten können abgegriffen werden. Wir steuern auf einen riesigen Skandal zu", so der IT-Experte.



Wie sicher unsere Daten sind, die wir zum Beispiel per Smartphone in Gesundheits-Apps eingeben, erlebt ZDFzoom-Autorin Julia Lösch bei Wissenschaftlern der Ruhr-Universität in Bochum. Das Ergebnis: Es gibt beträchtliche Sicherheitsmängel bei Gesundheits-Apps. Innerhalb kürzester Zeit stoßen die Forscher auf sensible Daten der App-Nutzer. Was bedeuten all die Sicherheitslücken für die weiteren Schritte, zum Beispiel die elektronische Patientenakte, an der ab 2021 kein Patient mehr vorbekommt? Ist "E-Health" ein Meilenstein der Digitalisierung und damit Erleichterung für Ärzte, Kliniken und Patienten oder vielmehr ein unterschätztes Einfallstor für Hacker?



Mehr unter www.zoom.zdf.de