Die AfD - Innenansichten einer Protestpartei

"ZDFzoom" versucht herauszufinden, was den Kern der AfD ausmacht und was die Ziele der Partei sind. Sind alle AfD-Anhänger Ausländerfeinde? Ist die AfD eine extremistische Partei? Müsste sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Auch die innerparteiliche Auseinandersetzung wird thematisiert: Welche Gruppe innerhalb der AfD wird sich durchsetzen? Ist es der sogenannte Flügel um Björn Höcke und Alexander Gauland oder wird der Machtzirkel um Frauke Petry und Marcus Pretzell seine parteiinternen Gegner ins Abseits drängen?



"ZDFzoom"-Reporter Rainer Fromm und Ron Boese begeben sich auf Spurensuche auf Bundesebene und in den Landesverbänden, sprechen mit Führungspersönlichkeiten der Partei, Funktionären und einfachen Mitgliedern. Außerdem gehen die Reporter der Frage nach, warum die AfD gerade bei Arbeitern und dem sogenannten "kleinen Mann" so erfolgreich ist und warum viele langjährige Mitglieder der großen Volksparteien SPD und CDU zur Alternative für Deutschland wechseln.



Stehen wir vor einer tiefgreifenden Veränderung unserer politischen Landschaft oder ist die AfD nur ein Polit-Spuk, der mit dem Ende der Flüchtlingskrise verschwinden wird?



