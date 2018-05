Die Mogelverpackung

Getränkekartons sind ökologisch besonders wertvoll. 70 Prozent werden wieder recycelt, so die Hersteller. Gegen diese Behauptung laufen Umweltverbände Sturm: Das sei Verbrauchertäuschung.

ZDFzoom geht der Frage nach, wie Recyclingquoten berechnet werden und stellt fest, dass ein Fehler im System dafür sorgt, dass Getränkekartons in Ökobilanzen so gut abschneiden.