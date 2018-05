Die Pflegefalle

Obwohl pflegende Angehörige der Pflegeversicherung und der öffentlichen Hand Milliardensummen sparen, wird ihnen wenig geholfen. „Man fühlt sich hilflos, wie der letzte Mensch, der um Almosen bettelt“ sagt Gabriele M., die monatelang in einem bürokratischen Hürdenlauf um eine Pflegestufe für ihre hinfällige Mutter kämpfte.

ZDFzoom fragt: Was läuft schief bei der Altenpflege? Sparen wir in puncto Betreuung am falschen Ende? Wir treffen Angehörige, Pflegeexperten, Sozialverbände und den Gesundheitsminister.

Als eines der reichsten Länder der Welt gibt Deutschland für Altenpflege deutlich weniger aus als zum Beispiel Schweden. Dort erfahren wir, dass es auch anders geht. Die Kommune kümmert sich hier um die Alten. Präventiv werden Hausbesuche gemacht, um frühzeitig herauszufinden, wer welche Hilfe benötigt. Pflegebedürftige Menschen werden umfassend versorgt und das quasi zum Nulltarif. Anders als in Deutschland, wo für die Unterbringung im Pflegeheim notfalls das Eigenheim verkauft werden muss.