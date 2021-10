Als die beliebteste Sportart Deutschlands hat Fußball eine Vorbildfunktion und damit die Verantwortung, die Gesellschaft abzubilden. Diesem Auftrag kommt die Fußballwelt aber bisher kaum nach, sondern verharrt in altbekannten, patriarchalen Strukturen. In den vergangenen Wochen und Monaten tauchen vereinzeln auch im Fußball Regenbogenfahnen auf, knien Sportler*innen vor dem Wettkampf nieder und zeigen so ihre Abscheu gegen Rassismus und Diskriminierung. Aber Sportverbände reagieren darauf oft hilflos, manchmal gar mit Strafen.



Unter den 17 Präsidiumsmitgliedern des Deutschen Fußball-Bundes ist nur eine einzige Frau. Dabei gilt auch im Fußball: Es ist Zeit für Veränderungen. Denn zurzeit sind im deutschen Fußball so gut wie alle wichtigen Positionen von Männern besetzt. Wenn es Änderungen gibt, müssen zwangsweise Männer auch ihre Positionen aufgeben. Das können Frauen aber nicht allein vorantreiben. Daran müssen alle arbeiten.



"Fußball-Frauen" ist ein diskursfreudiger und unterhaltsamer Film. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen zeigt er die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz des Themas auf. In den sehr persönlichen Interviews wird auf die Fußballbranche geblickt, deren Missstände die Herausforderungen unserer Gesellschaft wie durch ein Vergrößerungsglas zeigen.



Beleuchtet werden dabei vor allem der spannende Istzustand der Branche und innovative Lösungsansätze. Zu Wort kommen Menschen, die das zurückbringen wollen, was die Magie des Fußballs ursprünglich ausmacht: Teamgeist, Gemeinschaft, Spielfreude.