"ZDFzoom" und "Frontal 21" liegen Dokumente vor, nach denen es bei einigen Pharmastudien in Rumänien auch zu lebensbedrohlichen Nebenwirkungen bei den Patienten gekommen sein soll. Für den Freiburger Experten für klinische Studien, Professor Gerd Antes, haben in dem Fall europaweit Kontrollen versagt, und zwar "in einem Maße, wie es in dem Extremfall hier tatsächlich über alle Grenzen geht".



Von dem Verfahren sind Studien namhafter Pharmahersteller betroffen, wie Otsuka, Ferrer, Pierre Fabre, Minerva. Keines der angefragten Unternehmen sieht sich gegenüber den mutmaßlichen Opfern der Studien verantwortlich.



Der seit zwei Jahren andauernde Gerichtsprozess gegen die Klinikchefin verläuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Gegenüber dem ZDF erklärten einige der betroffenen Patienten, bisher nicht über die Vorgänge in der Klinik informiert worden zu sein.