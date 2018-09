Die Dokumentation zeigt aber auch Lösungen. Tübingen geht andere Wege: Die Stadt vergibt Bauland nicht an die, die am meisten bieten, sondern z.B. an Baugemeinschaften, die das beste Konzept haben. In manchen Neubauvierteln entstehen so sogar Wohnungen mit dauerhaft niedrigen Mieten. Vielleicht eine Lösung gegen den Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt.