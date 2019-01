Nachgezoomt 2019

"Wie sauber sind Lkw wirklich?", fragte "ZDFzoom" im vergangenen Jahr und deckte weitreichende Manipulationen auf: Autor Christian Bock kam Abgas-Betrügern auf die Schliche. Deren Geräte simulierten dem Lkw, mit AdBlue zu fahren. Den Zusatzstoff spritzen moderne Dieselmotoren normalerweise in die Auspuffanlage, um die Abgase zu reinigen. Tatsächlich aber wurde das Einspritzen von AdBlue mit der "Schummel-Technik" überflüssig. Nachdem "ZDFzoom" die Missstände aufgezeigt hatte, versprach die Bundesregierung Besserung, beauftragte das Bundesamt für Güterverkehr und die Polizei mit eigenen Kontrollen. Jetzt zeigt "ZDFzoom": Wirklich viel getan hat sich nicht seit den Enthüllungen der Redaktion.



Viel diskutiert wird nach wie vor über das Thema Einwanderung: "ZDFzoom"-Autorin Rita Knobel-Ulrich fragte vergangenes Jahr: Brauchen wir ein Einwanderungsgesetz? Für "ZDFnachgezoomt" ist die Autorin erneut unterwegs, etwa in einer bayerischen Berufsschule: Dort werden Flüchtlinge auf Ausbildung und Arbeit vorbereitet, es gibt gute Kontakte zu Betrieben der Region. Doch seit klar ist, dass manche Schüler wegen mangelnder "Bleibeperspektive" keine Ausbildungs- oder Arbeitserlaubnis bekommen, ist die Motivation passé, und Handwerksbetriebe suchen noch verzweifelter nach Mitarbeitern als ohnehin schon, erfährt die Reporterin.



Steigende Mieten bei gleichzeitig steigenden Gewinnen der Immobilienkonzerne bringen Mieter zur Verzweiflung. Viele können sich die Miete nach teuren Modernisierungen nicht mehr leisten. "ZDFzoom" fragte im Mai 2018: Wer stoppt die Immobiliengiganten? Damals versprachen Politiker der Großen Koalition, den Preissteigerungen etwas entgegenzusetzen. "ZDFzoom"-Autor Detlef Schwarzer hakt zudem in einem konkreten Fall bei den Betroffenen nach und kann zeigen: Zumindest in einer Berliner Wohnanlage fällt die angedrohte Mieterhöhung nicht ganz so üppig aus wie angedroht.



Bereits zum vierten Mal legt "ZDFzoom" "Nachgezoomt" auf und zeigt damit: Die Redaktion bleibt dran an Themen und konfrontiert die Verantwortlichen.



Mehr unter www.zoom.zdf.de