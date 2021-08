ZDFzoom: Nord Stream 2

Sie sehen das Argument der "Brückentechnologie" kritisch. Viele Experten geben ihnen recht. "Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dann ist Gas eine Brücke ins Nichts", sagt Energieökonomin Prof. Claudia Kemfert vom "Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung". Klimaforscher Ralf Sussmann, der für das "Institut für Technologie" in Karlsruhe arbeitet, erklärt, wie Erdgas zum Anstieg des Klimakillers Methan beiträgt. In 2962 Metern Höhe misst er auf der Zugspitze die Zusammensetzung der Atmosphäre. "Wir stellen seit Jahren einen dramatischen Methan-Anstieg fest, und Methan ist um ein Vielfaches klimaschädlicher als CO2."



Politisch fühlen sich die Ukraine und andere osteuropäische Staaten im Stich gelassen, seit auch die USA den Bau nicht weiter durch Sanktionsdrohungen verzögern wollen. Sie befürchten, dass sie durch die Abhängigkeit Deutschlands und Europas von russischem Gas sicherheitspolitisch auf der Strecke bleiben.



Und selbst in Mecklenburg-Vorpommern, wo viele Firmen am Pipeline-Geschäft beteiligt sind, regt sich Widerstand. Im benachbarten Brandenburg trifft "ZDFzoom"-Reporter Arne Lorenz den Besitzer eines Ackers, der von den Behörden wegen des Pipeline-Baus enteignet wurde und deshalb vor dem Bundesverfassungsgericht klagt. Auch das Europäische Parlament hat sich mehrfach gegen das Projekt ausgesprochen. "Aber Deutschland schert sich nicht darum", klagt der Europaabgeordnete Sergej Lagodinski.



Bundeskanzlerin Angela Merkel und der amerikanische Präsident Joe Biden haben sich darauf geeinigt, Sanktionen vorerst auszusetzen und die Pipeline fertigstellen zu lassen. Doch der Streit um Nord Stream 2 geht in die nächste Runde. Ob und wann tatsächlich Gas durch Nord Stream 2 fließen wird, ist offen.



Mehr unter www.zoom.zdf.de