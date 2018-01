Wahl 2017 im ZDF: Strampeln, schuften, abgehängt

Ein Polizist in Berlin sichert Staatsbesuche Seite an Seite mit Bundespolizisten, doch die bekommen 500 Euro mehr im Monat als die Berliner Kollegen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Eine Lehrerin wird alljährlich vor den Sommerferien entlassen und nach den Ferien befristet wieder eingestellt. Das handhaben viele Bundesländer so und sparen damit viel Geld.



7,5 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in befristeten Verträgen, in Minijobs, in Jobs auf Abruf. Sie hangeln sich von Befristung zu Befristung, bekommen keine Bankkredite, wagen nicht, eine Familie zu gründen. Lebensplanung wird so schwer gemacht. Hinzu kommen hohe Abgaben. Nach jüngsten Erhebungen der OECD ist Deutschland Weltspitze bei den Steuern und Abgaben und wird nur noch von Belgien getoppt.



"ZDFzoom" fragt: Was ist los in Deutschland? Warum fühlen sich so viele abgehängt?