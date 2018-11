Süß und gefährlich

ZDFzoom begibt sich auf die Spur des Zuckers und fragt: Was macht Zucker mit unserer Gesundheit und was passiert in unserem Gehirn? Wie viel Zucker steckt wirklich in unseren Lebensmitteln? Und warum verwendet die Industrie so gerne auf Zucker? ZDFzoom spricht mit Ärzten und Suchtforschern, trifft Marketingexperten und Chemiker und blickt hinter die Kulissen der Lebensmittelindustrie. Ein Film über unsere Sucht nach Süßem – und das Geschäft mit dem Zucker.