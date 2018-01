In der "ZDFzoom"-Dokumentation geht Reporter Andreas Baum der Frage nach, was Deutschland zu einem Paradies für Einbrecher macht. Er trifft unter anderem Opfer spektakulärer Einbruchsfälle, begleitet die Polizei bei ihren Einsätzen und lässt Experten und Kriminologen zu Wort kommen. Ein ehemaliger Einbrecher verrät, wie professionelle Täter ihre Opfer auswählen, die Taten planen und einbrechen. Ein Sicherheitsberater zeigt, wie leicht es dabei für Profis ist, in Häuser und Wohnungen einzubrechen und: wie man sich davor bestmöglich schützen kann. Außerdem geht der Film den Fragen nach, warum in Deutschland nur so wenige Einbrecher verurteilt werden und was geändert werden muss, um die Täter dingfest zu machen und die dramatischen Einbruchszahlen künftig zu verringern.