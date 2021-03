Taxi gegen Uber & Co - Der Kampf um Deutschlands Straßen

Erstmalig soll es einen Rechtsrahmen auch für ‚die Neuen‘ am Mobilitätsmarkt geben: für Uber und Co. Deutschlands Taxifahrerinnen und Taxifahrer aber sind stinksauer. Was bringt das Anfang März im Bundestag beschlossene neue Gesetz – nicht zuletzt den Verbraucher*innen?