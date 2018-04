Unsere Amateure - echte Profis?

Während der Profifußball Jahr für Jahr neue Rekordzahlen schreibt, und der DFB im Glanz der Nationalmannschaft erstrahlt, kämpfen viele Amateurvereine ums Überleben. Ein Hauptproblem: Den Clubs fehle es an Nachwuchs. Die Gründe dafür liegen nicht nur an der demographischen Entwicklung, sagen die Vereine: Der Zustand vieler Plätze, Umkleiden und Duschen sei oftmals desaströs. Finanzielle Hilfen vom DFB gebe jedoch es so gut wie keine. Die Zuschauer blieben auch aus, weil der Profi-Fußball inzwischen alle Wochentage belegt. Früher war beispielsweise der Sonntag als Spieltag für die Amateure reserviert. „Viele Fans schauen sich die Bundesligaspiele im Fernsehen an, statt noch selbst an Sonntagen auf den Platz zu gehen, um sich ein Spiel in den unteren Ligen live anzusehen“, klagen Vereinssprecher.