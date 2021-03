Oft hilft der Polizei nur Kommissar Zufall. In Dresden stand ein schwarzer Mercedes vor dem Bahnhof. Dem Fahrer war der Sprit ausgegangen. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges fanden Beamte rund hundert Handgranaten, mehrere Hundert Patronen, acht Handfeuerwaffen und fünf Kalaschnikow-Maschinengewehre. Die Waffenschmuggler kamen aus Bosnien, sie waren auf dem Weg in die Niederlande. Sie wurden festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Waffen aus dem Balkankrieg stammten und jetzt weiterverkauft werden sollten.



Die beiden Männer, die in Dresden festgenommen wurden, waren nur die Kuriere. Die Hintermänner sitzen in Bosnien. Dort sind heute immer noch eine Vielzahl von Kriegswaffen illegal zu bekommen, sich damit einzudecken, ist offensichtlich nicht schwierig. Den örtlichen Behörden gelingt es nicht, den Waffenhandel vollständig zu unterbinden. Bojana Balon arbeitet im Auftrag der UN: "Es muss noch viel getan werden. Das betrifft auch die Strafverfolgung. Das reicht vom Grenzschutz und der Polizeiarbeit, dass man die Waffen besser aufspürt und dann auch gegen die Leute ermittelt."