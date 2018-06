- Flüchtlingsdrama an der Riviera: Läßt Europa Italien im Stich?

Ob er die Wahrheit sagt, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich weiß nur, dass er weiter will. Raus aus Italien, weiter nach Frankreich, Deutschland oder England, weil er sich dort ein besseres Leben erhofft. So wie all die anderen jungen Männer um ihn herum. Sie kommen aus dem kriegsgeschüttelten Sudan, aus Nigeria, aus Gambia, aus vielen Ländern Afrikas. Hier in Ventimiglia sind sie gestrandet, in diesem malerischen Küstenstädtchen an der Grenze zu Frankreich. Hier staut sich der Strom der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer gekommen sind. Denn die Grenze ist dicht. Was die Menschen aber nicht davon abhalten kann, es immer wieder zu versuchen.