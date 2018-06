Ripper Street

Inspektor Reid ist zurück in Whitechapel - auf der Suche nach seiner Tochter. Das totgeglaubte Mädchen ist Susan Hart entkommen und streift jetzt allein durch die gefährlichen Straßen Londons.



Reid steht unter Mordverdacht. Aber er entzieht sich seiner Verhaftung, weil er zunächst Mathilda finden will. Gemeinsam mit Drake findet er heraus, dass seine Tochter an den Tatorten von Jack the Ripper gesehen wurde. Was sucht sie?



Susan Hart (MyAnna Buring) hat Inspektor Reid (Matthew Macfadyen) glauben lassen, seine Tochter sei tot. Als er von der Lüge erfährt, geht Reid der durchtriebenen Frau an die Gurgel. In der Zwischenzeit irrt seine Tochter Mathilda (Anna Burnett) verwirrt durch die Straßen Londons.



In ihrem adretten Spitzenkleid weckt das hübsche Mädchen die Aufmerksamkeit eines Kupplers, der junge Frauen an zahlungskräftige Kunden verkauft. Die Zeit drängt, Reid und seine Kollegen müssen Mathilda finden, bevor sie ihre Unschuld verliert.



Captain Jackson (Adam Rothenberg) bringt die Ärztin der Obsidian Klinik, Dr. Frayn (Louis Brealey), zum Reden. Sie hatte in Susan Harts Auftrag Reids Tochter untersucht und ein Trauma diagnostiziert, das durch das Schiffsunglück katalysiert wurde. Einige ihrer wenigen Erinnerungen sind Notizen ihres Vaters: eine Karte, auf der die Gräueltaten des Rippers eingezeichnet sind. Diese Orte scheint Mathilda zu suchen - kann Reid sie auf diesem Weg finden?



Für Susan Hart spitzt sich die Situation zu. Ihre Schuldgefühle wegen des Zugunglücks fressen sie auf und ihr Anwalt Capshaw (John Heffernan) ist immer noch einer der Hauptverdächtigen der "H-Division".