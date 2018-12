Bella Block: Die Freiheit der Wölfe

Dieser verteidigt trotz der erschütternden Nachricht und dem Verdacht, der sofort auf seinem Patienten Kamp lastet, den Maßregelvollzug. Bella erfährt, dass das Mordopfer erst vor Kurzem eine Abtreibung hat vornehmen lassen. Als sie herausfindet, dass Prof. Korbach der Vater des Kindes war und Marie ihn für ihre neue Liebe Holger Kamp verlassen hat, wird der Fall komplizierter als erwartet.



Bella vernimmt die einzige regelmäßige Besucherin Kamps im Maßregelvollzug, Monika Hoffmann, eine alleinstehende Nachlass-Verwalterin. Bella vermutet, dass die in Kamp verliebte Monika Hoffmann etwas über seinen Aufenthaltsort weiß, und bringt sie mit dem ehemaligen Opfer Anette Hansen zusammen. Das Treffen endet jedoch in einem Desaster.



Bella braucht Simons Unterstützung, um nach diesem Tiefschlag wieder Zutrauen zu sich zu finden. Bevor sie den Mord aufklären kann, wird Monika Hoffmann schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Holger Kamp macht sich auf den Weg zu ihr. Mit ihrem unerbittlichen Gerechtigkeitssinn und ihrem resoluten Mut zur Wahrheit ergründet Bella Block diesmal die Psyche der Frauen, die sich in Mörder verlieben, und ringt sich zu einer differenzierten Haltung gegenüber dem Maßregelvollzug durch.