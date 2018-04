Von offizieller Seite heißt es: Unfall, der Junge sei betrunken vom Mast gefallen. Doch Staatsanwalt Mehlhorn ahnt, dass hier etwas nicht stimmt.



Er rekrutiert Bella für diesen Fall, denn sie müsse sich nicht an Regeln halten. Genau darum geht es jedoch in dieser Domäne: um Gehorsam, Kameradschaft und unbedingte Disziplin. Die Kadetten scheinen sich keiner Schuld bewusst, der Kapitän vertraut auf seine Mannschaft, er will die Ausbildungsreise möglichst bald fortsetzen. Auch der Justizsenator und der Parlamentarische Staatssekretär, die um die Zukunft des umstrittenen Traditionsschiffes bangen, sowie der Inspekteur der Marine erhöhen den Druck.



Bella bleibt bis zum planmäßigen Auslaufen des Segelschulschiffes nicht viel Zeit. Der Fokus richtet sich bald auf die Kadettin Kati Brandner, die als schwächstes Glied für ihre Clique zunehmend untragbar wird. Sie war in Fritz verliebt, den sie aber wohl nie hätte erobern können.



Zusammen mit ihrem ehemaligen Kollegen und Konkurrenten in der Mordkommission, Malte Schnaak, schafft es Bella, die Mauer des Schweigens und Verdrängens zu durchbrechen. Außerdem kann sie sowohl die Ängste der karriereorientierten Kadetten wie die Verwicklungen hierarchisch hochstehender Repräsentanten der Marine und Politik aufdecken.