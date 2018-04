In einer Einkaufspassage beobachtet Bella Block beim Bummeln mit ihrem Lebensgefährten Simon eine Rangelei zwischen einem Paar, ohne dem weiter Beachtung zu schenken. Quelle: ZDF

Hannelore Hoger ist eine der bekanntesten Darstellerinnen Deutschlands. Sie begann 1958 ihre Schauspiel-Ausbildung an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Hamburg. Seit 1961 stand sie auf den Bühnen in Ulm, Bremen, Stuttgart, Köln, Berlin und in Hamburg. 1965 hatte sie ihren ersten Auftritt im Fernsehen, 1968 im Kino. So spielte sie auch in diversen Kinofilmen mit, zum Beispiel in Helmut Dietls Rossini. Dort zeigte sie ihr komödiantisches Talent als Klatschreporterin.

Seit den 1980er Jahren inszeniert Hoger auch selbst Theaterstücke.