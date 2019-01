Bella Block: Reise nach China

Die Kommissarin ist allein und schlecht gelaunt. Ihr Lebensgefährte Simon unternimmt mit seiner Tochter eine China-Reise. Telefonate können sie nicht trösten. Martensen verliebt sich in Bettina, die Schwester des Opfers. Sie hat den achtjährigen Sohn von Josephine zu sich genommen. Kollege Martensen erfährt, dass Bärbaum mit Josephine befreundet und sehr gutmütig war. Anders als Staatsanwalt Mehlhorn und Pierre Köbus bezweifeln er und Bella seine Täterschaft.



Bei der Beerdigung von Josephine stellt sich der Tierschützer Bella und gesteht, dass er den Anschlag begangen habe - jedoch gemeinsam mit Josephine. Sie wollte polizeiliche Ermittlungen gegen ihren Arbeitgeber Stilling in Gang setzen, ohne selbst als Denunziantin in Verdacht zu geraten. Bella verzichtet aufgrund des Geständnisses auf die Festnahme Bärbaums. Ein folgenschwerer Fehler.



Martensen verstrickt sich in der Affäre mit Bettina. Eines Nachts wird er in ihrer Wohnung niedergeschlagen. Erst spät kommt Bella Block in diesem komplizierten Fall auf die richtige Spur.