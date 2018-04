Lars ist kurz zuvor an einem nächtlichen Herzinfarkt gestorben. Jens zweifelt jedoch an der Todesursache seines Zwillingsbruders und bittet Bella um Hilfe, die sich des stillen Charmes des Dänen nicht erwehren kann.



Während sie auf die Reparatur ihres Wagens wartet, beginnt Bella in dem kleinen Ort zu ermitteln und entdeckt hinter der idyllischen Fassade verschworene Strukturen. Lars' Witwe ist die Bürgermeisterin der Stadt, die gern die zukünftige Landrätin werden möchte. Sie kämpft gegen das ortsansässige Erotiklokal "Chérie" und hat hochfliegende touristische Träume für die Kleinstadt, in der ein Bordell so gar keinen Platz hat.



Bei Lars' Beerdigung bemerkt Bella allerdings, dass die "Chérie"-Chefin Lilo mit dem Verstorbenen nicht nur eine klassische Geschäftsbeziehung verband. Ob die Witwe davon wusste?



Bis Bella und Jens den Tod aufklären können, stoßen sie auf eine Reihe von Widersprüchen und durchkreuzen touristische Träume der Lokalpolitiker.