Bella Block: Weiße Nächte

Nacheinander werden zwei junge Russinnen in Hamburg tot aufgefunden. Beide haben kurz vor ihrem gewaltsamen Tod ein Kind zur Welt gebracht. Eine der Toten, Nadeshda, hat ihrem Baby eine seltene Blutkrankheit übertragen, so kommt Kriminalkommissarin Bella Block auf Irene Häuslers Spur. Auch Andrea Baumann, die "neue" Mutter des blutkranken Babys, gerät in Bellas Visier. Doch bevor Irene Häusler verhaftet werden kann, hat diese sich nach St. Petersburg abgesetzt. Dann geht auf Bellas Anrufbeantworter überraschend ein Hilferuf von Irene ein.



Bella Block fliegt nach St. Petersburg. Nicht nur wegen ihrer Flugangst begleitet und unterstützt sie ihr Lebensgefährte Simon Abendroth, der die Gelegenheit nutzt, um einen befreundeten Professor in der geschichtsträchtigen Stadt am Meer zu besuchen. Gemeinsam mit Thorsten Müller, dem Verbindungsbeamten des BKA vor Ort, sucht Bella Nadeshdas Familie auf und überbringt die schreckliche Nachricht von der Ermordung der Tochter. Dort erhält sie einen Hinweis auf den möglichen Aufenthaltsort von Irene. In einem Krankenhaus kann Bella Block im letzten Moment Irene Häusler das Leben retten. Währenddessen verfolgt Simon entgegen Bellas Anordnungen zusammen mit seinem russischen Freund den zwielichtigen Frank Burska durch die große Stadt.