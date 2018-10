"Passen wir mehr aufeinander auf!"

Thaesler: Den Anfang bildete der Gedanke, Bella mit einem modernen Verbrechen zu konfrontieren. Der Ausdruck mag irritieren, aber für mich bedeutet er vor allem, dass sich die Tat aus dem Inneren des Täters nährt, aus seiner Psyche und seinen, ihm selbst in der Regel unbewussten, Unterströmungen. Gleichzeitig wollte ich der modernen Tat ein altes Verbrechen gegenüber stellen, quasi als Kontrast, das sich motivisch ganz klassisch gibt. In diesem Fall ist es ein Banküberfall und ein Mord, um die Tat zu verdecken. Vereinfacht gesagt lässt sich mit dem alten Verbrechen ein klares äußeres Ziel erreichen.

Das moderne Verbrechen hingegen besitzt kein äußeres Ziel mehr. Hier geht es nur noch um die Selbsterfüllung einer defizitären und verletzten Psyche oder, noch stringenter, um die Erfüllung einer inneren Notwendigkeit. Als ich mich auf die Suche nach den richtigen Figuren für die Geschichte machte, hatte ich schnell einen Jungen vor Augen, der sich nirgends in der Welt heimisch fühlt, der, kurz gesagt, keinerlei vertrauensvolle Verbindungen nach außen besitzt. Für mich ist dieser Junge der Prototyp des modernen Täters, der aus innerer Not und unerkannten Defiziten so lange weiter in die Enge marschiert, bis etwas passiert und er entweder ex- oder implodiert. Dabei tritt die Tat dann an Stellen zu Tage, an denen sie im ersten Moment schockiert und oft nicht erklärbar scheint.

Kafkas Kurzerzählung "Der Fahrgast" war ein ungemein wertvoller Recherchefund auf meiner Suche nach einem Stoff, den die Schüler im Film als Theaterstück aufführen wollen. Die Erzählung gab meinen eigenen erzählerischen Strömen die Art von inhaltlich festem Grund, die es braucht, wenn man sich weit auf das Feld des Unsichtbaren begibt. Kafka schildert die innere Situation eines jungen Mannes in der Straßenbahn, der für sich selbst kein Recht (keine Berechtigung) in der Welt sieht.