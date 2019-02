Giuliettas Ehemann Enzo ist Arbeiter am Fließband in den Mailänder Iso-Werken. Ein schweigsamer, kräftiger Sizilianer, verlässlicher Familienvater und treuer Ehemann. Bodenständig, anständig, ernst, aber auch eifersüchtig. Die traditionelle Form der Familie geht für ihn über alles, der Mann muss seine Frau versorgen. Obwohl Giulietta ihn verlässt, steht er treu zu ihr. Enzo folgt Giulietta nach Deutschland und will ihr beweisen, dass er sich ändern kann.