Der Dreiteiler fragt, wann sich Menschen zu Hause fühlen Beate Bramstedt und Alexander Bickel (Redaktion ZDF)

In dem dreiteiligen Epos erzählt Autor Daniel Speck die Geschichte zweier Frauen in einem spannungsvollen Gegensatz, so die betreuenden ZDF-Redakteure Beate Bramstedt und Alexander Bickel: Hier die selbstständig wirkende Julia - dargestellt von Natalie Belitski -, die in der modernen Demokratie des 21. Jahrhundert mit allen Freiheiten ausgestattet ist. Dort ihre Großmutter Giulietta – dargestellt von Silvia Busuioc – in den Zwängen der Nachkriegsgesellschaft, die im traditionellen Italien noch viel strenger waren als im wirtschaftlich wieder aufstrebenden Deutschland. Als Familienepos fokussiert "Bella Germania" das Phänomen "Clash of Cultures" aber nicht als Momentaufnahme, sondern im Wandel der Zeit: Der Dreiteiler fragt, wann Menschen sich zuhause fühlen können, und beschreibt die familiäre Gemeinschaft als einen Ort der Heimat. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Thema Familie, der Entwurzelung die ein junger Mensch erfährt, wenn ihm der Vater vorenthalten wird, so die Redakteure. Julia leidet darunter genauso wie Vincenzo.