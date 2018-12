Kapitel 5 Thrillerserie

Bei einem Staatsempfang greift Blochin den zwielichtigen Anwalt Nogly an, als dieser Blochin bedroht. Inka zieht sich in der Zwischenzeit immer mehr in die Gemeinschaft am See zurück. Ihr geht es dort gut, aber sie weiß nicht, ob sie sich ein Leben ohne Blochin vorstellen kann.



Während Dominik damit beschäftigt ist, den Fall Garbo unter Kontrolle zu halten, verliert Blochin seinen Kampf gegen Nogly und dessen Handlanger auf dramatische Weise. Jetzt hat er nichts mehr zu verlieren und schwört Rache. Dabei findet er einen Verbündeten, mit dem er niemals gerechnet hätte.