Mila wird von ihrer Klavierlehrerin auf das Vorspiel vorbereitet. Doch bei jedem falschen Ton zweifelt sie an ihrem Talent, sie ist extrem unsicher, und das nervtötende Verhalten ihres Bruders Niki macht die Sache nicht besser. Dem zerstreuten Wissenschaftler Todor entgeht das meiste, was seine Kinder so treiben – vor allen Dingen das, was sie umtreibt. Er geht seiner Arbeit im Institut nach, trifft sich ab und zu mit seinen Studentinnen und Studenten in der Kneipe und versucht ansonsten, für seinen Doktoranden und Schützling Sasho eine Stelle im Ausland zu finden. Sasho allerdings ist nicht überzeugt, dass es woanders besser ist als daheim. Zu Milas Vorspiel taucht Todor nicht auf. Kurz darauf kommt Niki nachts nicht nach Hause. Mila und Todor machen sich auf die Suche nach ihm.



"3/4 – Drei Viertel" ist ein Familienporträt, festgehalten während eines letzten gemeinsamen Sommers.