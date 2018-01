66/67 - Fairplay war gestern

Die sechs jungen Männer haben sich mit ihrem "66/67"-Branding heroisch das Versprechen gegeben, bedingungslos füreinander einzustehen. Hinter dem Fan-Dasein steckt der tiefe Wunsch, eine Konstante im Leben zu finden, die unantastbar ist. Nach und nach entdecken die Jungen jedoch, dass ihre Schwierigkeiten nicht mehr innerhalb der Gruppe zu lösen sind. Und so hat jeder seine eigenen Probleme, die hauptsächlich außerhalb des Stadions liegen.



Anführer der Gruppe ist Florian. Sein Ingenieurs-Studium hat er mit "sehr gut" abgeschlossen und steht nun vor der Entscheidung, die Dependance des Unternehmens seines Vaters in China zu übernehmen. Dass er den Abschluss längst in der Tasche hat, verschweigt er - seinem Vater, seinen Freunden und auch seiner Geliebten Özlem.



Für Henning ist die Clique eine Flucht aus dem tristen Polizisten-Alltag. Doch sein Bruder und sein Vater sind auch bei der Polizei, und deren Bereitschaft, Hennings illegalen Aktionen noch länger zuzusehen, ist endgültig erschöpft.



Auch Tamer muss sich entscheiden. Sein Vater Yildiz, Besitzer und Namensgeber der Stammkneipe der "66/67er", liegt im Sterben, und das "Yildiz" steht vor dem Bankrott.



Der homosexuelle Otto, der sich mit Jobs aller Art über Wasser hält und nie einem Streit aus dem Weg geht, sieht das Auseinanderdriften der Freunde am klarsten. Längst hat er mitbekommen, dass Mischa auf dem Absprung ist und dass Fabian und Özlem, Tamers Schwester, insgeheim ein Verhältnis haben. Und er ist es auch, der die Katastrophe kommen sieht, als Christian, der letzte der Truppe, mit seinem Heiratsantrag vor vollem Stadion bei seiner langjährigen Freundin Mareille kein Glück hat. Otto weiß, dass nur Florian Christian jetzt noch halten kann.