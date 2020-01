Sven wird nicht nur mit neuen Aufgaben, fremder Sprache und der historischen Bedeutung des Ortes konfrontiert, sondern auch mit der eingespielten Routine der Vergangenheitsbewältigung. Als Sven auf die polnische Dolmetscherin Ania trifft und sich in sie verliebt, lernt er ein Leben jenseits der Begegnungsstätte kennen. Aber wie sieht ein normales Leben an einem Ort aus, an dem nichts normal ist? Wo Fettnäpfchen, Vorurteile und Tabus auf der einen Seite und Gedenkstätten-Tourismus auf der anderen Seite lauern? Als Ania sich für ein Stipendium in Brüssel bewirbt, beschließt Sven, alles hinzuwerfen. Mit gepackten Koffern steht er am Bahnhof. Doch am Ende kommen Touristen, wie jeden Tag, und Sven muss sich entscheiden.



Das ZDF zeigt "Am Ende kommen Touristen" zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Es ist ein Film über Zukunftsträume in der Konfrontation mit einer grausamen Vergangenheit und eine Liebesgeschichte aus dem heutigen Europa.



"Am Ende kommen Touristen" ist der zweite Spielfilm von Robert Thalheim, der danach unter anderem die erfolgreichen Kinofilme "Eltern", "Kundschafter des Friedens" und "TKKG" gemacht hat. "Am Ende kommen Touristen" lief beim Filmfestival in Cannes 2007 und auf zahlreichen Festivals weltweit. Er wurde als "Bester Spielfilm" für den Deutschen Filmpreis nominiert und mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Für Hauptdarsteller Alexander Fehling war es die erste Hauptrolle in einem Kinofilm. Für diese wurde er mit dem "Förderpreis Deutscher Film Schauspiel" ausgezeichnet. Heute ist er - auch international - einer der gefragtesten deutschen Schauspieler.