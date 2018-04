Be My Baby

Sie gibt ihm das, was er sich insgeheim wünscht: bedingungslose Liebe und Zuneigung. Nicoles direkte und ehrliche Art steht im Gegensatz zu ihrem Umfeld, in dem alle ihre wahren Gefühle verleugnen und sich in ihren "ganz normalen" Abgründen verstricken.



Als Nicole von Nick ein Baby erwartet, wird die Offenheit und Toleranz der Familien auf eine harte Probe gestellt. Es beginnt ein Wettlauf gegen festgefahrene Ansichten, Abtreibung und Sterilisation - und für das Recht auf Selbstbestimmung einer jungen Frau mit Down-Syndrom.