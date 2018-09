Sie lernen in altersgemischten Klassen - jeder nach den eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten. Sie lernen von- und füreinander, übernehmen Küchendienste, halten Klassenrat, helfen sich gegenseitig und werden sich selbst zum Lehrer. Drei Jahre lang hat die Regisseurin Hella Wenders vier dieser Kinder mit der Kamera begleitet. Mit den Augen von Anita, David, Jakob und Lucas erleben die Zuschauer ihren Alltag in Schule und Familie.



"Berg Fidel - Eine Schule für alle" ist der Abschlussfilm von Hella Wenders an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Er war im Kino und bei der Kritik erfolgreich und wurde unter anderem mit dem Publikumspreis des Filmfestes Lünen ausgezeichnet.