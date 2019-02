Das kleine Fernsehspiel auf der Berlinale 2019

Spielfilm, Regie: Jenna Bass

Südafrika / Luxemburg / Deutschland 2019

Afrikaans, Englisch, Untertitel: Englisch

Panorama Eröffnungsfilm



"Flatland" ist ein zeitgenössischer Western. Drei unterschiedliche, doch gleichermaßen in ihrem Leben gefangene Frauen, begeben sich auf eine Selbstfindungsreise. Der Film zeigt ein lebendiges Porträt von Weiblichkeit in einer ihr feindlichen Umwelt, und hinterfragt, was es heutzutage bedeutet, eine Frau in Südafrika und in der Welt zu sein.

Nachdem Natalie in ihrer katastrophalen Hochzeitsnacht unabsichtlich einen Mord begeht, läuft sie ihrem Ehemann und der kleinen Provinzstadt in Südafrikas trostloser Karoo-Halbwüste davon.



Do 07.02. 21:00 CinemaxX 7

Do 07.02. 21:15 CinemaxX 5

Do 07.02. 21:30 CinemaxX 4

Fr 08.02. 22:45 CineStar 3

Sa 09.02. 16:00 Cubix 9

Di 12.02. 11:30 CineStar 7

Sa 16.02. 14:00 Cubix 9

Bildquelle: Flatland Productions