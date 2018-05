Franz ist fast dreißig und arbeitet als Barkeeper im "Cindy liebt mich nicht". Eines Abends lernt er in dieser Bar Maria kennen und verliebt sich in sie. David ist fast dreißig und Referendar bei der Staatsanwaltschaft. Auf einer Party lernt er ein Mädchen kennen, das Maria heißt und verliebt sich in sie. Sie werden ein Paar, bis Maria eines Tages spurlos verschwindet und ein Mann namens Franz bei ihm auftaucht und sich als ihr Freund vorstellt. Beide machen sich gemeinsam in Franz' braunem alten Opel auf die Suche nach Maria. Dabei lernen sie sich selber kennen und entdecken nach und nach, in wen sie sich verliebt haben.



In ihrem Langfilmdebut "Cindy liebt mich nicht" nach dem gleichnamigen Roman von Jochen-Martin Gutsch und Juan Moreno, erzählt Regisseurin Hannah Schweier eine Liebesgeschichte der besonderen Art.