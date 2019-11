Anne-Laure hat ihre Stelle als Entwicklungshelferin aufgegeben und kämpft nun mit ihrem regimekritischen Freund Fred und anderen Einheimischen für eine bessere Zukunft. Im Gegensatz zu der jungen Belgierin hat Peter den Glauben an die Wirksamkeit ausländischer Hilfsprojekte noch nicht verloren. Er sucht nach einem neuen Job, denn nach Deutschland zurückkehren will er auf keinen Fall. Raúl arbeitet derweil an seinem Projekt über Rebellengruppen, muss aber feststellen, dass die Forschungsgelder seine kongolesischen Mitarbeiter in Versuchung führen. Denn wo die Menschen so arm sind, dass sie jede Möglichkeit zu überleben ergreifen müssen, ist schnelles Geld am Ende wichtiger als alles andere.



In drei sehr persönlichen Geschichten hinterfragt "Congo Calling" die scheinbar eindeutig verteilten Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den einheimischen Hilfsempfängern und den ausländischen Helfern - und erzählt ganz nebenbei von der Liebe, vom Altern und der Suche nach dem richtigen Platz im Leben.