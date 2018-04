Norwegian Film Critics' Week 2018, 09.05-17.05.2018



"Was werden die Leute sagen" erhält den Preis in der Kategorie "Best Norwegian Feature".



Global India International Film Festival, 24.03.-25.03.2018



"Ohne diese Welt" von Nora Fingscheidt erhält eine Auszeichnung für den Besten Dokumentarfilm.



41st Portland International Film Festival, 15.02.-01.03.2018



"Teheran Tabu" von Ali Soozandeh erhält den "Best Animated Feature Award".



28th Annual Festival of Films from Iran, Chicago, 03.02.-01.03.2018



"Teheran Tabu" von Ali Soozandeh wird mit dem "Audience Award for the best Feature" ausgezeichnet.



anima. The Brussels Animation Film Festival, 09.02.-18.02.2018



"Teheran Tabu" von Ali Soozandeh erhält den "Audience Award" sowie den "BeTV Award".



Karl-Buchrucker-Preis der Inneren Mission München, Verleihung am 26.03.2018



"SUPER FRIEDE LIEBE LOVE" von Till Cöster wird mit dem Karl-Buchrucker-Preis der Inneren Mission ausgezeichnet.



Preis der deutschen Filmkritik 2017, 19.02.2018



"Western" von Valeska Grisebach erhält den Preis in der Kategorie "Bester Spielfilm". Meinhard Neumann wird außerdem in der Kategorie "Bester Darsteller" ausgezeichnet.



Clara Schramm und Naomi Achternbusch erhalten den Preis in der Kategorie "Beste Darstellerin" für ihre Hauptrollen in "Blind & Hässlich" von Tom Lass.



Atlanta Jewish Film Festival, 24.01.-15.02.2018



"Winterjagd" von Astrid Schult wird mit dem "Emerging Filmmaker Jury Prize" ausgezeichnet.



Göteborg International Film Festival, 26.01.-05.02.2018



"Men Don't Cry" von Alen Drljevic erhält den Preis "Bester internationaler Film". "What Will People Say" von Iram Haq wird mit dem Preis "Best Nordic Film" ausgezeichnet und erhält eine Special Mention.



Filmfestival Max Ophüls-Preis, 22.01.-28.01.2018



"Draußen in meinem Kopf" von Eibe Krebs erhält den Preis der Jugendjury. "Global Family" von Melanie Andernach und Andreas Köhler wird mit dem Preis für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet.



Tromsø International Film Festival, 15.01.-21.01.2018



"Western" von Valeska Grisebach erhält den Hauptpreis "AURORA".